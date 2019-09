Tite faz 4 mudanças no Brasil em último treino de preparação para jogo com o Peru

Horas depois de conceder entrevista coletiva, na qual preferiu não adiantar a formação titular do Brasil para o jogo diante do Peru, o técnico Tite comandou treino no campo do clube Los Angeles FC, na noite desta segunda-feira, quando a parte aberta da atividade indicou que ele vai promover quatro mudanças na equipe para o amistoso que começará no início da madrugada de terça para quarta, à meia-noite (no horário de Brasília).

Apenas os 15 minutos iniciais do treinamento foram liberados para a presença dos jornalistas, que puderam presenciar a seleção brasileira escalada com Ederson; Fagner, Marquinhos, Militão e Alex Sandro; Casemiro, Allan e Coutinho; David Neres, Firmino e Neymar.

Em relação ao time que iniciou a partida em que o Brasil empatou por 2 a 2 com a Colômbia, na noite da última sexta-feira, em Miami, em outro amistoso nos Estados Unidos, as novidades foram as entradas de Fagner, Militão, Allan e David Neres. Eles ocuparam os respectivos lugares de Daniel Alves, Thiago Silva, Arthur e Richarlison, escalados como titulares diante dos colombianos.

Na entrevista coletiva que concedeu horas antes do treino, Tite já havia adiantado que pretendia fazer em “torno de quatro mudanças”, mas preferiu não revelar quais seriam as mesmas, o que só pôde ser confirmado no treinamento.

O confronto diante do Peru será disputado no LA Memorial Coliseum, em Los Angeles, onde a seleção brasileira vai encarar o seu segundo desafio depois da conquista da Copa América, assegurada com uma vitória por 3 a 1 justamente sobre os peruanos, no dia 7 de julho, no Maracanã.