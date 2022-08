Tite elogia trabalho de Pezzolano no Cruzeiro: ‘Chama atenção’

admin3 25/08/2022 - 13:21 Compartilhe

Virtualmente garantido na elite do futebol brasileiro, o Cruzeiro faz, até o momento, uma excelente campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Com 54 pontos ganhos, o time celeste tem dez pontos de vantagem em relação ao Bahia, vice-líder na divisão de acesso.

Inclusive, o bom futebol da Raposa foi assunto em pauta na entrevista de Tite, técnico da Seleção Brasileira, ao Portal Superesportes. Comandante da seleção pentacampeã mundial, Tite revelou que acompanha o Cruzeiro, e rasgou elogios, tanto a Paulo Pezzolano quanto a Ronaldo Nazário, acionista majoritário da SAF celeste.

– Claro que sim (chama atenção). O grande trabalho do Pezzolano, o grande trabalho do Ronaldo. (…) Claro que tenho acompanhado o Cruzeiro, está sobrando, vi o 2 a 2 contra o Grêmio, um grande jogo. Esse jogo apoiado, com qualidade, com marcação alta – declarou Tite.

Desde que chegou ao Cruzeiro, Pezzolano coleciona 28 vitórias, sete empates e dez derrotas, em 45 jogos. Até aqui, sob a batuta do uruguaio o time estrelado foi vice-campeão mineiro e foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Fluminense.

Tite não é o primeiro treinador a elogiar o trabalho de Pezzolano na Raposa. Anteriormente, Marcelo Cabo, da Chapecoense e Daniel Paulista, do CRB, já haviam se rendido ao bom trabalho do uruguaio na equipe mineira.

