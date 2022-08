Tite elogia Pedro, do Flamengo, e afirma que Seleção ‘tem que ter jogador com essa característica’

Parceria Lance & IstoÉ 18/08/2022 - 0:32 Compartilhe

O Flamengo venceu o Athletico-PR na Arena da Baixada com um golaço de Pedro e avançou à semifinal da Copa do Brasil. Em entrevista à “Rádio Globo”, Tite foi questionado sobre a possibilidade do atacante ser convocado para a Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Qatar. E fez, mais uma vez, uma série de elogios ao jogador.

Pedro voltou a ser decisivo para o Flamengo em 2022 (Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

– Não vou fugir da pergunta. Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas. Tem que ter opção com essa característica. Talvez dos 26 jogadores, 80% estejam encaminhados. Mas sem fechar a lista, sem ficar na caixinha. Grandes atletas se afirmam – declarou o treinador.

Nesta quarta-feira, Tite marcou presença no Maracanã, onde acompanhou o empate entre Fluminense e Fortaleza por 2 a 2, que garantiu o Tricolor na semifinal da competição. Na Arena da Baixada, os auxiliares Cesar Sampaio e Cleber Xavier acompanharam o triunfo do Rubro-Negro.

Agora, o Flamengo viaja para São Paulo, onde enfrentará o Palmeiras. A partida da 23ª rodada do Brasileirão será neste domingo, no Allianz Parque, às 16h.

