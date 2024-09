Tite é demitido pelo Flamengo; Filipe Luís assume interinamente

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/09/2024 - 8:01 Para compartilhar:

Mesmo com a vitória do Flamengo diante do Athletico Paranaense, por 1 a 0, no último domingo (29), o técnico Tite não resistiu a pressão e acabou sendo demitido pela diretoria do clube carioca. Antes de entrar em campo contra o furacão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, o treinador foi vaiado e xingado por grande parte dos torcedores presentes no Maracanã.

A demissão de Tite se dá principalmente pela eliminação do clube rubro-negro na Copa Libertadores da América e o desempenho abaixo do esperado. Na última quinta-feira, 26, o Flamengo foi eliminado nas quartas de final do torneio pelo Peñarol (URU).

Tite chegou ao Flamengo em outubro de 2023. Ao todo, o treinador comandou a equipe em em 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 65,7%. A passagem de Tite se encerra com apenas um título conquistado, o Campeonato Carioca de 2024.

Confira a nota oficial do clube anunciando a demissão:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o tecnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras. Filipe Luís assume a equipe interinamente.

