Tite diz que seu objetivo é fazer o Flamengo ‘merecer o sucesso’

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/10/2023 - 15:52 Compartilhe

O técnico Tite disse nesta terça-feira (10) que seu objetivo no comando do Flamengo é fazer com que o time seja “melhor que os outros” e “mereça o sucesso”.

“Ser melhor que os outros, esse é o nosso objetivo. Ou ser melhor que nós mesmos, talvez seja melhor ainda”, disse o ex-treinador da Seleção Brasileira em um vídeo divulgado pelo clube carioca.

Anunciado na segunda-feira, Tite se apresentou nesta terça no centro de treinamento do Flamengo, o ‘Ninho do Urubu’. Ele chega para substituir o argentino Jorge Sampaoli, demitido no dia 28 de setembro.

“Orgulho, uma responsabilidade muito grande. É um desafio profissional. A estrutura te permite toda qualidade de trabalho possível, de alto nível, como o Flamengo exige. Espero poder fazer esse trabalho de forma conjunta”, afirmou.

Tite terá o desafio de fazer o torcedor esquecer a turbulenta temporada 2023 do Flamengo.

O Rubro-Negro, dono de um dos elencos mais poderosos da América, esperava levantar vários troféus este ano, mas passou em branco nas seis competições que já disputou, incluindo a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes.

O Campeonato Brasileiro, único em que o time ainda está vivo, parece improvável, já que ocupa a quinta colocação (44 pontos), com 11 pontos de desvantagem para o líder Botafogo, a 12 rodadas para o fim do torneio.

Levar o Flamengo para a próxima Libertadores é o principal objetivo de Tite, terceiro técnico da equipe em 2023, depois de Sampaoli e do português Vítor Pereira, demitido em abril.

No momento, o time carioca está classificado para as fases anteriores à de grupos do torneio continental.

A estreia do novo treinador será no dia 19 de outubro, contra o Cruzeiro, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada do Brasileirão.

“Que eu tenha a capacidade do Tite enquanto profissional, mas antes do Adenor, enquanto pessoa, de poder representá-los”, disse o técnico em uma mensagem aos torcedores.

“A dignidade, a força, o trabalho, para que a gente possa merecer o sucesso”, acrescentou.

raa/msi/gfe/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias