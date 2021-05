Tite diz que ‘consistência’ na Seleção pesou para Everton Ribeiro, do Flamengo, ser convocado Em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, comandante valoriza a versatilidade do meio-campista e acredita em sua retomada com a amarelinha

Em entrevista coletiva após anunciar a lista de convocados da Seleção Brasileira para os confrontos com Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, o técnico Tite falou sobre um jogador que vive um período de altos e baixos: Everton Ribeiro. Aos olhos do comandante, a consistência com a amarelinha fez a diferença para o meio-campista do Flamengo ser chamado.

– Ele é um jogador criador, criativo. A gente teve nos últimos três jogos da Seleção e ele foi muito bem, versátil em posições e funções que exerce, seja na posição que faz no Flamengo ou mais central. Ele está numa retomada, já esteve no melhor momento, mas a consistência e o desempenho na Seleção têm nos trazido a certeza do jogador de alto nível que ele é – declarou.

Tite também falou sobre a função na qual crê que Everton Ribeiro pode ascender na Seleção.

– A função que exerce o Everton Ribeiro não é a função do Neymar, ele é um articulador que pode jogar junto com o Neymar, outro jogador criativo, ele é mais arco, o Neymar é… não dá para comparar as duas – afirmou.

