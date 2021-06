Tite define Eliminatórias como prioridade e se esquiva de Copa América: ‘Em momento oportuno’

Em meio à confirmação do Brasil como sede da Copa América, as coletivas de jogadores e membros da Seleção Brasileira chegaram a ser suspensas nesta semana. Nesta quinta-feira (3), o técnico da seleção pentacampeã mundial, Tite, evitou falar da questão do torneio de seleções da América do Sul e deu respostas curtas sobre o assunto.

Apesar de não externar sua posição e dos jogadores sobre a Copa América em nenhum momento, o treinador disse que a opinião dele e de seus comandados está muito clara, o que foi externado para o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“E para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos de em um momento oportuno externar isso [posição sobre a Copa América] a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter na prioridade de jogar bem e ganhar o jogo de amanhã”, explicou.

“No término dessa data Fifa, senão no término ou em outro momento, as situações vão ficar claras sobre nossa posição”, completou.

Na próxima sexta-feira (3), o Brasil enfrenta o Equador no estádio Beira-Rio às 21h30 pelo horário de Brasília.

Mesmo pressionado pelos jornalistas para responder sobre a Copa América, Tite voltou a usar os jogos da Eliminatórias para Copa do Mundo como tema a ser debatido.

“É muito importante a Copa América! […] Nós temos nossa posição firme e clara já determinada. Deixa nossa cabeça voltada para o jogo de amanhã! Deixa a gente ficar envolvido com o jogo amanhã…”, finalizou.

