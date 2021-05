Tite convoca zagueiro Felipe para substituir Lucas Veríssimo lesionado

O técnico Tite, da seleção brasileira masculina de futebol, convocou na manhã de hoje (21), o zagueiro Felipe, do Atlético de Madrid (Espanha) para o lugar de Lucas Veríssimo, defensor do Benfica, de Portugal. Único estreante no time nacional, Lucas foi cortado da seleção brasileira para os próximos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar 2022, devido a uma lesão muscular na perna direita.

O jogador do Benfica se machucou na última quarta-feira (19), durante jogo do Atlético contra o Vitória de Guimarães, pelo Campeonato Espanhol. De acordo com nota da CBF, Rodrigo Lasmar, médico da seleção, analisou as informações enviadas pelo Benfica e “confirmou a impossibilidade de recuperação de Lucas em tempo suficiente para o período de treinos na Granja Comary e posteriores partidas das Eliminatórias”.

A seleção brasileira se apresenta na próxima quarta-feira (26) na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) para iniciar a preparação para os próximos embates pelas Eliminatórias. No dia 4 de junho a seleção enfrenta o Equador, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Quatro dias depois, encara o Paraguai, na capital Assunção.

Invicto, o Brasil lidera a classificação nas Eliminatórias, com 12 pontos (quatro vitórias, com 12 gols), seguido por Argentina (10) e Equador (9).

