Tite convoca Brasil para jogos pelas Eliminatórias

SÃO PAULO, 14 MAI (ANSA) – O técnico Tite convocou nesta sexta-feira (14) os 23 jogadores que defenderão a seleção brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 4 e 8 de junho, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Entre as principais novidades da lista, estão os retornos do atacante Gabriel Barbosa, do Flamengo, do meio-campista Lucas Paquetá, do Lyon, e do experiente lateral Daniel Alves, do São Paulo.

No setor defensivo, Tite optou em dar uma chance para Lucas Veríssimo, que está em boa fase no Benfica, de Portugal.

A seleção brasileira pegará o Equador em 4 de junho na cidade de Porto Alegre. Quatro dias depois, o grupo viajará para Assunção, onde pegará o Paraguai.

O Brasil venceu todas as quatro rodadas das Eliminatórias já disputadas e lidera o torneio com 100% de aproveitamento. O último jogo da seleção foi em 17 de novembro do ano passado, contra o Uruguai.

Confira a lista: Goleiros – Alisson, Ederson e Weverton Laterais – Daniel Alves, Danilo, Alex Sandro e Renan Lodi Zagueiros – Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva Meias – Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá Atacantes – Everton “Cebolinha”, Roberto Firminino, Gabriel Barbosa, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison e Vinícius Júnior.

(ANSA).

