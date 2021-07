Tite considera justa expulsão de Gabriel Jesus, mas não vê maldade no lance

O técnico Tite considerou justa a expulsão de Gabriel Jesus no início da etapa final da partida contra o Chile, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa América, mas não viu maldade do atacante no lance. O treinador aproveitou para ressaltar a postura da equipe, ao ficar com um atleta a menos por todo o restante do duelo, que acabou vencido pelo Brasil por 1 a 0.

“Um dos nosso objetivos é antecipar situações de jogo. A gente antecipa estar com um a menos. Não que queiramos isso, mas às vezes por um acidente, como expulsão. A expulsão do Gabriel Jesus foi justa, mas foi acidental, não por maldade. Com um a menos, tem duas possibilidades. Treinamos um 4-4-1 ou um 4-3-2, conforme a necessidade do jogo. Como estávamos com o placar à frente, abrimos os dois externos deixando o Neymar em uma situação mais avançada. Tem de marcar mais baixo. São as duas equipes com mais posse, mais trocas de passe, mais propositivas, mais jogos. Aí ficamos com situação mais atrasada, controlando o Chile e procurando contra-ataque, tanto que tivemos mais finalizações nesse período mesmo tendo menos a bola”, disse Tite, em entrevista coletiva.

O técnico aproveitou para criticar mais uma vez o gramado do Engenhão, que será palco também da disputa da semifinal, segunda-feira, diante do Peru. “Quero fazer um agradecimento a vocês, funcionários da Conmebol. E eu falei isso sem estar ao vivo. A gente vê o quanto vocês se doam para que o espetáculo, a entrevista, a organização, seja feito da melhor maneira possível. E nisso está outro detalhe. Inclusive de tentar fazer o campo em boas condições. Eu, enquanto técnico, fiquei contente com a classificação, contente porque uma equipe do outro lado, a bicampeã anterior da Copa America, poderia ser um espetáculo muito mais bonito. Duas equipes que propõe o jogo, posse de bola. E fiquei triste com o espetáculo. Fiquei triste. Se eu tivesse em casa assistindo, diria: “que jogo bom que poderia acontecer”. Porque até para bater tiro de meta teve dificuldade, o Ederson.”

Tite sugeriu que a sede da próxima partida seja alterada. “Por favor. Eu faço um reconhecimento a todos vocês, mas, por favor, quem tem a responsabilidade, eu peço: encontre um campo melhor. Uma sede. Tudo vai ser melhor. O espetáculo vai ser melhor. Estou falando de uma forma muito despojada. Entenda o futebol como algo… É perigoso machucar! Atletas de alto nível. Por favor, encontre um campo melhor. Para o espetáculo.”

