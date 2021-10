Tite comenta empate contra a Colômbia e ressalta: ‘Estamos em fase de construção da equipe’ Treinador da Seleção Brasileira falou em entrevista coletiva após empate em 0 a 0 contra a Colômbia neste domingo

Tite, treinador da Seleção Brasileira, falou em entrevista coletiva neste domingo após empate sem gols contra a Colômbia. Em sua fala, o treinador do Brasil destacou que o seu elenco ainda vive uma fase de construção e que enxergou um enfrentamento de bom nível.

– Estamos em fase de construção da equipe, de dar oportunidades, na fase que colocamos jogadores, de entrada, com jogo importante de atmosfera de retorno de público. Procuramos jogar com equipe qualificada. E diferente do outro jogo (Copa América), que teve mais antijogo, hoje teve mais qualidade técnica. Hoje teve troca de iniciação, as duas equipes propunham jogo – disse.

Em entrevista coletiva, Tite também comentou sobre o jogo em si, e enxergou uma partida de bom nível entre brasileiros e colombianos mesmo com o fim sem gols.

– Tinha construção média, nós com mais posse, a Colômbia com mais verticalidade. Nós concluímos cinco vezes de dentro da área, com duas no Ospina muito bem. Eles com mais finalização de média distância. Foi jogo de bom nível – adicionou Tite.

Após o empate sem gols contra a Colômbia, a Seleção Brasileira enfrenta, na próxima quinta-feira, o Uruguai, na Arena Amazônia, em Manaus, às 21h30 (de Brasília).

