Tite anuncia lista de jogadores para jogos das Eliminatórias

SÃO PAULO, 24 SET (ANSA) – O técnico da seleção brasileira, Tite, divulgou nesta sexta-feira (24) a lista de convocados para os próximos três jogos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, foi chamado para defender a seleção brasileira, já Richarlison, do Everton, está se recuperando de uma lesão no joelho e foi poupado pelo comandante.

O jovem Antony, que defende atualmente o Ajax, é o único estreante da lista. Outra novidade na relação foi a continuidade de Edenílson, do Internacional, chamado pela primeira vez no mês passado em função da ausência de diversos jogadores.

Sem clube depois de rescindir contrato com o São Paulo, o experiente lateral-direito Daniel Alves foi deixado de fora por Tite. O substituto do veterano é Émerson Royal, do Tottenham.

Os dois próximos compromissos do Brasil serão fora de casa contra Venezuela e Colômbia, nos dias 7 e 10 de outubro, respectivamente. Na sequência, a seleção pegará o Uruguai na Arena da Amazônia, no dia 14.

Com 100% de aproveitamento, o Brasil soma 24 pontos e lidera as Eliminatórias da América do Sul. Caso consiga vencer os três próximos encontros, a seleção praticamente selará sua classificação para o Mundial de 2022.

Veja os convocados: Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras); Laterais: Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Émerson (Tottenham) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Zagueiros: Thiago Silva (Chelsea), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Éder Militão (Real Madrid) e Lucas Veríssimo (Benfica); Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Edenilson (Internacional) Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Gerson (Olympique de Marselha), Lucas Paquetá (Lyon) e Everton Ribeiro (Flamengo); Atacantes: Antony (Ajax), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Raphinha (Leeds), Vinicius Júnior (Real Madrid), Neymar (Paris Saint-Germain), Gabriel Jesus (Manchester City) e Gabigol (Flamengo). (ANSA).

