Tite acena Gabigol como titular e novidades na Seleção contra o Equador; Everton Ribeiro não treina Última atividade na Granja Comary aponta que atacante, em grande fase do Flamengo, deve atuar ao lado de Richarlison e Neymar no duelo com o Equador

A Seleção Brasileira tende a ter novidades para o confronto com o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, nesta sexta-feira. Parte do treino realizado na manhã desta quarta-feira na Granja Comary apontou que o atacante Gabigol, em grande fase no Flamengo, tende a ganhar espaço como titular da equipe canarinha, atuando de maneira mais avançada, como é sua posição de origem.

Outras novidades que podem surgir no confronto do Beira-Rio. O lateral Alex Sandro, os meias Fred e Lucas Paquetá (que chegou a ser testado mais recuado durante algumas atividades) têm chance de se firmarem. Ainda há uma dúvida em relação a qual goleiro deve ser o titular do confronto, uma vez que só foram trabalhadas as equipes de linha.

Gabriel Jesus e Gabigol conversam à parte com Tite durante aquecimento (Reprodução / CBF TV)

A CBF TV divulgou nesta quarta-feira duas partes das quatro nas quais o treino seria dividido. Nelas, notou-se a divisão de grupos. A provável equipe titular (sem o goleiro) é: Danilo; Marquinhos, Éder Militão e Alex Sandro; Casemiro, Fred e Lucas Paquetá; Richarlison, Neymar e Gabigol.

Do outro lado, o time observado pelo auxiliar Cléber Xavier tinha Emerson; Felipe, Rodrigo Caio e Renan Lodi; Fabinho, Douglas Luiz e Roberto Firmino; Everton Cebolinha, Vini Jr e Gabriel Jesus.

O meia Everton Ribeiro não subiu para treinar. O jogador, que defendeu o Flamengo no domingo passado pelo Brasileirão, está com desgaste físico. Convocado, Thiago Silva segue se recuperando de lesão sofrida na final da Liga dos Campeões e só deve estar à disposição para a Copa América.

A delegação da Seleção viaja às 17h para Porto Alegre. Está previsto um treino na capital gaúcha nesta quinta, um dia antes do confronto com o Equador, no Beira-Rio.

