Titãs cancela show em Campo Grande; veja datas e cidades que seguem confirmadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/11/2023 - 15:20 Para compartilhar:

A banda Titãs anunciou o cancelamento do show que faria na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na próxima quinta-feira, 30, devido a “questões técnicas e de logística”.

Segundo comunicado divulgado pelo perfil oficial do grupo no Instagram, as pessoas que já haviam comprado seus ingressos “receberão orientações sobre o reembolso por e-mail”. Em princípio, o show não será remarcado, mas as outras datas da turnê seguem confirmadas.

Em São Paulo, o Titãs fará shows da turnê Titãs: Encontro – Pra Dizer Adeus em dezembro, nos dias 21, 22 e 23 (este último dia, com ingressos já esgotados). A banda também se apresentará no festival Lollapalooza em 2024. Veja as datas da turnê aqui .

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias