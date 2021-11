Titans mostram força em LA, anulam Stafford e derrotam os Rams mesmo sem Derrick Henry Franquia do Tennessee chegou à sétima vitória em nove jogos e é melhor equipe da Conferência Americana no momento

Semana após semana, o Tennessee Titans vem mostrando que é para valer. Na noite deste domingo (7), a equipe foi até Los Angeles e venceu por 28 a 16 um dos adversários mais ‘casca dura’ da NFL nesta temporada: os Rams. A defesa da franquia de Nashville não deu trégua para Matthew Stafford, forte nome para o prêmio de MVP. Esta foi apenas a segunda derrota de Los Angeles, curiosamente o segundo tropeço em casa, no SoFi Stadium, a outra foi para o Arizona Cardinals. Os Rams seguem na segunda posição da NFC Oeste.

Mesmo sem Derrick Henry, os Titans chegaram à sétima vitória em nove jogos e lideram a AFC Sul com folga, com três triunfos a mais que os Colts e são o melhor time da Conferência Americana. A defesa de Tennessee interceptou Stafford duas vezes, inclusive uma retornada para TD, e o camisa 9 só conseguiu conectar um touchdown nos segundos finais da partida. Ele terminou a partida com 294 jardas e 31 de 48 passes completados.

Ryan Tannehill terminou o jogo com 143 jardas, um passe para TD, uma interceptação e 19 de 27 passes completados. O QB ainda correu para um TD. Quem aplicou a adaga nos Rams foi Adrian Peterson, veterano running back contratado para substituir Derrick Henry neste período de ausência. O camisa 8 teve 10 carregadas para 21 jardas e um TD.

O defensive tackle Jeffery Simmons liderou a defesa dos Titans com três sacks, três tackles para perda de jardas, mais um QB hit transformada em uma interceptação. O defensive end Denico Autry também foi um problema para os Reans, registrando 1,5 sacks, um tackle para perda de jardas e três QB hits.

Os Titans voltam a campo no próximo domingo (14), às 15h, quando voltam a jogar em casa, no Nissan Stadium, em Nashville, recebendo os Saints. Os Rams vão encerrar a semana 10 jogando na segunda-feira (15), às 22h15 (de Brasília), contra o rival de divisão San Francisco 49ers.





