Tirullipa é o novo contratado do SBT e terá seu primeiro programa solo 

O humorista Tirullipa é o novo contratado do SBT. O anuncio aconteceu na tarde desta terça-feira, 14, com ele ganhando seu primeiro programa solo, com a temática de circo. Possivelmente, o nome da atração será Circo do Tirú, o mesmo do seu projeto musical que já passou por diversos palcos do Brasil. Um piloto já está sendo gravado e a estreia deverá acontecer no primeiro trimestre de 2024.

O artista relembrou sua primeira aparição na emissora de Silvio Santos em 1996, no “Domingo Legal”, apresentado pelo Gugu (1959-2019).

“Na época, eu tinha feito um programa local no Ceará, meu tio, Lindon Johnson, irmão da minha mãe, me levou para me apresentar em um programa local em Fortaleza, eu fiz uma apresentação imitando meu pai cantando “Florentina” e meu tio gravou, deixou gravando em casa na fita”, disse o filho de Tiririca para o Na Telinha.

“Sem falar com a gente, ele pegou essa gravação do Tiririquinha ou Tiririca Júnior e mandou aqui para o SBT, essa fita foi parar no “Domingo Legal”, no Gugu. O Magrão [ex-diretor] na época assistiu, gostou e no domingo seguinte eu recebi a ligação de que eu fui convidado para participar do Gugu. Foi uma responsabilidade muito grande e foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque de lá para cá eu não parei mais. São mais de 27 anos e graças às portas que o SBT, o “Domingo Legal” e o Gugu abriram para mim. Eu fiz sete domingos seguidos e o Gugu não me largou mais. Minha carreira eu agradeço a Deus e ao SBT”, completou.

