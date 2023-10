Tirullipa chama de ‘mimimi’ acusação de assédio na ‘Farofa’ e diz que Gkay pediu desculpas

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/10/2023 - 19:57 Compartilhe

O humorista Tirullipa, 38 anos, voltou a comentar as acusações de assédio que recebeu durante a última ‘Farofa da Gkay’, evento produzido anualmente pela influenciadora para comemorar seu aniversário.

Ele acabou sendo expulso do evento após viralizarem vídeos dele tirando o biquíni de participantes durante uma brincadeira no estilo ‘Banheira do Gugu’. Para o comediante, a repercussão não passou de um “mimimi”.

“Para todo mundo ali, estava normal. Estavam filmando de boa, mas aí começou a acusação da internet, do ‘mimimi’, a outra visão da galera que não estava presente. Uma coisa é o calor [do momento] que você está ali, todo mundo rindo, brincando, só que esquecemos que tem gente filmando e, do outro lado, tem outro olhar, que condena”, declarou ele em entrevista ao ‘Sensacional’, da RedeTV!, que vai ao ar na próxima quinta-feira, 12.

Ainda durante a participação na atração, o filho de Tiririca afirma que Gkay lhe pediu desculpas pela expulsão, passado o calor dos acontecimentos.

“Só que não foi feito assim. Gravei um vídeo e as pessoas lá gravaram um vídeo contra mim e aí foi que fiquei mal. Mas saí de boa, tranquilo. (…) Errei, isso é fato, mas não fui assediador. Encontrei ela [GKay] depois, ela pediu desculpa e falou: ‘Realmente era muita loucura naquela época, mas que bom que deu tudo certo para você. Também passei por uns processos difíceis”, garantiu o humorista.

Ainda no ‘Sensacional’, o convidado, que hoje também se dedica à carreira circense, revela quanto é preciso investir para organizar as apresentações.

“Uma estrutura daquela, hoje você gasta dez milhões para montar. São 27 carretas, é muita coisa, é um circo de 1500 lugares, e toda a iluminação que a gente coloca, tudo de boa qualidade, microfonia…Fora o espetáculo, que contratamos gente de fora [do país].”

O que aconteceu

Durante a ‘Farofa da GKay’, ocorrida em dezembro do ano passado, Tirullipa foi acusado de assédio por desamarrar o biquíni da influenciadora das meninas enquanto elas brincavam na banheira.

Nicole Louise estava participando com Tati Quebra Barraco da brincadeira quando o humorista puxou a amarração da parte de cima de seu biquíni, deixando seus seios à mostra.

“Eu estou muito indignada, estou muito mal com o que aconteceu, porque me senti invadida. Isso é assédio, ele não fez isso só comigo, mas com outras mulheres. Isso é uma falta de respeito sem noção do caramba. Acabei de ser informada que ele foi expulso da Farofa, porque ela não compactua com esse tipo de atitude. Estou indignada, era fã desse cara, gostava muito dele”, disse ela na ocasião.

