Tirulipa desabafa e se defende após apreensão da polícia em sua casa: “Fake news”

O humorista Tirulipa, de 37 anos, usou as redes sociais para fazer um desabafo após a Polícia Civil de São Paulo cumprir um mandado de busca e apreensão em sua casa na noite de quinta-feira (14).

Assim como a influenciadora digital Deolane Bezerra, o humorista é alvo de investigação após fazer publicidade para a empresa Betzord, do ramo de jogos e apostas esportivas na internet. No Instagram, Tirulipa se defendeu e deu sua versão sobre o caso.

“Tenho 26 anos de carreira, e eu não duraria tantos anos se eu não usasse com a verdade e com a honestidade. O que estão fazendo comigo é uma covardia muito grande. É fake news essa notícia de que tenho envolvimento com alguma coisa criminosa. Jamais! E nunca irei me envolver”, afirmou.

“Quase um ano depois de eu ter feito esse job pontual, a polícia descobriu algumas coisas sobre essa empresa e veio atrás dos influenciadores que já prestaram serviço para essa empresa”, completou.

No vídeo, Tirulipa ainda declarou que parte dos bens confiscados pela polícia já foi devolvido e que está à disposição da Justiça para mais informações no caso.