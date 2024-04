‘Tirou de letra’: nutricionista de MC Bin Laden fala sobre perda de 50 kg do cantor

Beatriz Mizunoi Beatriz Mizuno - https://istoe.com.br/autor/beatriz-mizuno/ 08/04/2024 - 12:59 Para compartilhar:

A trajetória de MC Bin Laden no “BBB24” acabou, mas o cantor segue em evidência. E apesar de ter surpreendido muitos fãs com sua participação no reality, essa não foi a primeira vez que ele chamou atenção na web. Antes de estar na casa mais vigiada do Brasil, o funkeiro de 30 anos já havia deixado admiradores boquiabertos com seu emagrecimento.

Bin iniciou o processo de perda de peso em 2019, aos 26 anos, quando ainda pesava quase 150 kg. Ele teve ajuda de uma equipe multidisciplinar, com médico, nutricionista, esteticista, personal trainer e psicólogo, e não passou por cirurgia bariátrica. À IstoÉ Gente, Tassiana Trindade, nutricionista que acompanhou o cantor entre 2019 e 2023, elogiou seu empenho para eliminar 50 kg no primeiro ano de tratamento.

“Ele tirou muito de letra, porque teve um resultado muito bom e foi ficando empolgado. Ele ficou cada vez mais motivado com a questão da perda de peso”, conta, à reportagem.

Desafios na rotina

Para Tassiana, o maior obstáculo para o emagrecimento de Bin foi sua rotina de artista, já que, muitas vezes, os shows começam na quinta-feira e se estendem até o domingo.

“O sono é muito importante. Ele contribui para o processo de regulação de hormônios como testosterona, grelina, leptina e cortisol, e tem um papel fundamental no processo de emagrecimento. Por isso, o maior desafio foi controlar a questão do sono. Mas, mesmo assim, ele se esforçava. Chegava dos shows, dormia um pouco e ia fazer uma atividade física quando acordava”, conta a especialista.

Ela ainda cita a importância do acompanhamento psicológico no processo — tanto para o cantor quanto para outros pacientes em perda de peso.

“Vejo muitos pacientes que fizeram até cirurgia bariátrica, que é o procedimento mais invasivo que tem, e tiveram reganho de peso. Mas isso acontece porque não fizeram terapia. É fundamental, no processo de emagrecimento, citarmos um psicólogo”, defende Tassiana.

Comportamento no ‘BBB24’

Durante o reality, não era incomum ver MC Bin Laden na academia. Sobre seus hábitos na casa, Tassiana comenta:

“Ali é um pouco complicado de seguir uma dieta, porque uma hora você está na Xepa, onde até o ovo é racionado. E também tem divulgações de patrocinadores, que muitas vezes levam comidas, e não tem como a pessoa deixar de participar. Mas eu acho que ele conseguiu treinar e se alimentar de forma saudável dentro das possibilidades que ele tinha.”

Sobre um possível plano alimentar pós-reality, a nutricionista revelou não ter sido contatada pela equipe do cantor, já que passou a atender em Santos, no litoral de São Paulo, e não mais na capital, onde reside MC Bin. Apesar disso, ela se manifestou feliz com o trabalho feito até o momento e orgulhosa do progresso do funkeiro.