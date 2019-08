Tiroteio no Jacarezinho interrompe circulação de trens do ramal Belford Roxo

Rio – Um intenso tiroteio nas proximidades do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, interrompe parcialmente a circulação dos trens da SuperVia do ramal Belford Roxo, na manhã desta terça-feira. Há registro de moradores da presença de policiais e helicóptero, mas PM e nem a Polícia Civil ainda não informaram se fazem operação na região e nem qual a motivação.

Os tiros foram ouvidos na região a partir das 6h45. Às 7h04, a SuperVia interrompeu a circulação no trecho, que ocorre somente entre as estações Del Castilho e Belford Roxo. As partidas da Central do Brasil para esse ramal foram suspensas. “Esta é uma medida de segurança para garantir a integridade de passageiros e funcionários. A concessionária monitora a situação para normalizar a circulação tão logo as condições de segurança sejam restabelecidas no local”, diz a empresa.

Vídeos recebidos através do WhatsApp do DIA (98762-8248) mostram um helicóptero sobrevoando a comunidade enquanto uma rajada de tiros é escutada.