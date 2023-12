AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/12/2023 - 12:06 Para compartilhar:

Um tiroteio na Universidade de Praga deixou mortos e feridos nesta quinta-feira (21), anunciou a polícia tcheca, sem dar mais detalhes até o momento.

“De acordo com as primeiras informações, podemos confirmar que há mortos e feridos no local”, de acordo com mensagem da polícia publicada em sua conta na rede social X (ex-Twitter).

