Tiroteio na Filadélfia deixa quatro mortos

Quatro pessoas morreram e duas crianças ficaram feridas na segunda-feira à noite em um tiroteio na cidade americana da Filadélfia, anunciou a polícia.

As vítimas fatais são todos homens, com idades entre 20 e 59 anos, informou Danielle Outlaw, comissária de polícia da Filadélfia. Duas crianças, de dois e 11 anos, ficaram feridas.

A polícia anunciou a detenção do atirador, um homem de 40 anos que estava com um colete à prova de balas e armado com um rifle e uma pistola, perto do local do tiroteio no bairro de Kingsessing, afirmou Outlaw.

“Não sei se ele estava atirando com o rifle no momento em que estávamos perseguindo ou com a pistola, mas sim, ele estava atirando ativamente no momento em que os policiais o perseguiam”, disse.

A imprensa local havia informado um balanço de quatro feridos, mas Outlaw explicou que foram apenas as duas crianças.

A polícia isolou oito quadras na área do crime para a investigação.

“Não temos absolutamente nenhuma ideia de por que isso aconteceu. Como eu disse, temos esta pessoa sob custódia e estamos fazendo o possível para identificá-la”, afirmou a comissária.

A polícia também anunciou a detenção de uma segunda pessoa, que teria atirado contra o agressor.

Durante o fim de semana, duas pessoas morreram e 28 ficaram feridas em um tiroteio durante uma festa de rua em Baltimore.

O crime de segunda-feira foi o 341º tiroteio em massa registrado nos Estados Unidos desde o início do ano, de acordo com a organização Gun Violence Archive, que cataloga como tiroteio em massa um ato de violência com arma que deixa pelo menos quatro mortos ou feridos.

