Tiroteio em Viena causa pânico e deixa ao menos 1 morto

SÃO PAULO, 21 DEZ (ANSA) – Um tiroteio em um restaurante de Viena, na Áustria, deixou ao menos uma pessoa morta nesta sexta-feira (21) e causou pânico e confusão.

De acordo com testemunhas, um homem começou a disparar deliberadamente, perto de um restaurante da rua Backerstrasse, no bairro de Lugeck. As pessoas saíram correndo pelas ruas, em cena de pânico. A polícia confirmou o tiroteio, ocorrido por volta das 13h30 locais. O autor dos disparos está foragido. Vários carros de patrulha e um helicóptero fazem as buscas. A zona central de Viena, entre Lugeck e Postgasse, está fechada. (ANSA)