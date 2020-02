Tiroteio em sede de cervejaria nos EUA deixa 7 mortos

NOVA YORK, 27 FEV (ANSA) – Ao menos sete pessoas morreram nesta quarta-feira (26) em um tiroteio na sede da cervejaria Molson Coors Beverage, na cidade de Milwaukee, nos Estados Unidos.

De acordo com a imprensa norte-americana, o homem que iniciou os disparos era um ex-funcionário da empresa e tinha 51 anos de idade. Ele havia sido demitido da cervejaria no ano passado e teria se suicidado após o massacre. A identidade do assassino não foi revelada.

“Essas pessoas foram trabalhar regularmente hoje, como muitas outras. Eles pensavam que no final do dia de trabalho voltariam para casa. Mas tragicamente nunca mais voltarão”, disse o prefeito de Milwaukee, Tom Barrett.

Em uma coletiva de imprensa, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, lamentou o ocorrido e prestou solidariedade para as vítimas do tiroteio.

“Gostaria de expressar minhas condolências às vítimas e famílias em Milwaukee, Wisconsin, onde mais cedo um assassino abriu fogo contra [trabalhadores] da cervejaria Molson Coors, tirando a vida de seis pessoas, e deixou outras feridas, algumas em estado grave. Estamos de coração partido por eles”, disse Trump.(ANSA)