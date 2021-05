Tiroteio em restaurante deixa dois mortos no Rio Grande do Sul

Um tiroteio em um restaurante de Jaboticaba, no Rio Grande do Sul, no último domingo (16), deixou dois mortos. O incidente aconteceu após o início de uma discussão em uma das mesas do estabelecimento.

O responsável pelos disparos, identificado como Marcos, de 30 anos, levantou da mesa, se dirigiu a José Antônio Rocha Monteiro, de 53 anos, e atirou contra o rosto da vítima, que morreu na hora. O comissário da Polícia Civil, Fabiano Ribeiro Menezes, de 51 anos, também foi atingido por dois disparos após dar voz de prisão ao suspeito.

Aline Dequi Palma, delegada titular da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, explicou que o atirador também chegou a ser atingido pelo policial e está hospitalizado, mas não corre risco de morte. Ele foi preso em flagrante.

“O policial civil foi vítima de disparos de arma de fogo, na tentativa de prender um indivíduo que havia cometido homicídio contra outra vítima no local. Socorrido, o Comissário de Polícia não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. A Chefe de Polícia, delegada Nadine Tagliari Farias Anflor, solidariza-se com os familiares, colegas e amigos neste momento de profunda tristeza”, disse a Polícia Civil em comunicado.

