Tiroteio em escola no Texas deixa mortos e feridos (2)

NOVA YORK, 24 MAI (ANSA) – Um tiroteio em uma escola de ensino fundamental no Texas, Estados Unidos, deixou ao menos 15 mortos – 14 crianças e uma professora – e vários feridos, informaram as autoridades americanas nesta terça-feira (24).

O número de vítimas foi confirmado durante entrevista coletiva pelo governador do estado, Greg Abbott, que informou que o criminoso foi identificado como Salvador Roma, um estudante de 18 anos do ensino médio da escola. O atirador foi morto pela polícia.





O tiroteio foi registrado na instituição Robb Elementary, que recebe crianças entre 5 e 10 anos, na cidade de Uvalde, a 130 km de San Antonio, por volta das 13h (horário local). Além das mortes, ao menos 13 alunos foram hospitalizados no Uvalde Memorial Hospital com ferimentos. Dois indivíduos, cujas identidades não foram reveladas, chegaram ao hospital da região sem vida, enquanto um homem de 45 anos foi internado após ser atingido de raspão.

Uma criança e uma mulher de 66 anos precisaram ser transferidas para um centro médico na cidade vizinha e estão em estado crítico. Dois policiais teriam sido baleados no tiroteio, mas tiveram ferimentos leves.

As autoridades isolaram o local e pediram para os pais dos alunos aguardarem a liberação e entrega organizada dos estudantes em uma área segura.

O prefeito de Uvalde, Don McLaughlin, disse à ABC News que “esta é uma situação muito ruim” e o seu gabinete está tentando entrar em contato com os pais antes de divulgar qualquer informação.

Segundo as informações preliminares, o assassino chegou à escola primária de Uvalde, com seu carro. Na sequência, ele abandonou o veículo e entrou na escola com uma pistola e um rifle e abriu fogo.

Até o momento, não há informações sobre as motivações do ataque e a identificação das vítimas. (ANSA)