Tiroteio em boate nos EUA fere ao menos 10 adolescentes

WASHINGTON, 2 JAN (ANSA) – Ao menos 10 pessoas ficaram feridas na noite da última quarta-feira (1º) durante um tiroteio em uma casa noturna no distrito de Queens, em Nova York, Estados Unidos.

Segundo a polícia e fontes anônimas, os tiros aconteceram pouco antes das 23h20, hora local. Cerca de 90 pessoas estavam dentro da boate, enquanto 15 aguardavam para entrar, quando “três a quatro homens abriram fogo mais de 30 vezes na direção do grupo que estava fora do espaço do evento, atingindo várias vítimas”, disseram os investigadores, acrescentando que os criminosos “fugiram em seguida”.

Os feridos, todos adolescentes, foram levados aos hospitais da região. Nenhum deles corre risco de morte.

De acordo com as autoridades, não se trata de um atentado terrorista, já que fontes informaram à polícia que o evento era uma festa privada em homenagem a um membro de uma gangue assassinado em outubro, cujo aniversário coincide com o Ano Novo. (ANSA).