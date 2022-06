Tiroteio em Belo Horizonte deixa três mortos em aglomerado

Um tiroteio na última quinta-feira (02), dentro da Vila Cemig, em Belo Horizonte, em Minas Gerais, deixou três homens mortos e outros dois feridos. As informações são do R7.

Segundo a Polícia Militar, ao menos três das vítimas estavam em um beco negociando a venda de um cachorro. Conforme testemunhas, três homens armados e encapuzados atiraram contra as vítimas.





Três homens foram encaminhados para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Barreiro. Um dos atingidos morreu assim que deu entrada na unidade de saúde. As outras duas vítimas foram transferidas para o Hospital João 23.

A motivação do crime ainda é desconhecida. É de conhecimento das autoridades que, no local do tiroteio, existe uma guerra entre gangues para o controle do tráfico.