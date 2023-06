Tiroteio deixa um morto e três feridos na Suécia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/06/2023 - 19:02 Compartilhe

Um adolescente de 15 anos morreu e outros três ficaram feridos neste sábado (10) em um tiroteio em plena luz do dia em Estocolmo, capital da Suécia, segundo a polícia.

A corporação informou que recebeu relatos de disparos perto de uma praça no sul da cidade no final da tarde. Até o momento, não se sabe o motivo da troca de tiros.

A polícia encontrou duas pessoas feridas a bala no local do incidente e outras duas em um local próximo. Uma delas não resistiu aos ferimentos e as demais foram levadas ao hospital.

“A pessoa que morreu no local do incidente é um menino de 15 anos”, disse Towe Hagg, porta-voz da polícia de Estocolmo, à AFP.

Os três feridos são outro adolescente de 15 anos e um homem e uma mulher com idades entre 45 e 65 anos, acrescentou a corporação em um comunicado.

Dois homens foram detidos após uma perseguição de carro menos de uma hora após o tiroteio e a polícia iniciou uma investigação para esclarecer os motivos do ocorrido.

Na sexta-feira, outras três pessoas ficaram feridas em dois tiroteios na região metropolitana de Estocolmo.

Nos últimos anos, a Suécia tem enfrentado dificuldades para conter o aumento de tiroteios relacionados a acertos de contas entre gangues, alimentados pelo tráfico de drogas.

