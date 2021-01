Tironi analisa final da Libertadores: ‘O Palmeiras é mais sólido, enquanto o Santos é mais inventivo’ Convidado do 'De Casa Com o LANCE!' desta segunda-feira, o jornalista detalha suas perspectivas para a decisão que acontecerá neste sábado, no Maracanã

A confiança de que Palmeiras e Santos farão uma final de Copa Libertadores digna de honrar suas respectivas tradições marca Eduardo Tironi às vésperas do grande jogo no Maracanã. Convidado do “De Casa Com o LANCE!” nesta segunda-feira, o jornalista avaliou o fato da decisão acontecer com duas equipes que mudaram de planejamento no decorrer da temporada de 2020.

– Isto derruba teses consideradas “imutáveis” e prova que é possível corrigir rotas. O Palmeiras teve um grande acerto ao corrigir seu rumo, mesmo sendo campeão paulista. O Santos, mesmo com problemas foras de campo se acertou com Cuca – e, em seguida, frisou:

– Na verdade, nesta temporada não tem receita. Há uma pandemia, muitos clubes foram prejudicados por conta da Covid-19. A temporada está meio aleatório. Chegaram à final os times que mereceram, que fizeram por onde, mas para este ano não teve “receita” de campeão – completou.

Tironi avaliou como o Verdão galgou os degraus até a decisão da competição continental.

– O Cebola (Andrey Lopes, técnico interino) e o Abel Ferreira souberam trabalhar melhor o Palmeiras. É uma equipe com boas peças defensivas, tem certamente o melhor goleiro do Brasil e também jogadores muito velozes no ataque, como Luiz Adriano, que é de nível europeu, Willian, (Gustavo) Scarpa. Os bons momentos sempre aconteceram quando o time conseguiu atrair o adversário e explorar a velocidade – disse.

O Santos, por sua vez, foi destacado pela maneira com a qual superou seus problemas.

– O Santos tinha a receita completa para dar errado. Imaginava-se antes que o Santos ia brigar para não cair. Não podia contratar, usou e abusou da sua base. Acho que é mérito de uma base muito forte e é uma questão do Santos que contraria historicamente tudo. O Cuca vinha de um trabalho abaixo da média no São Paulo e conseguiu montar um ótimo time – e falou sobre alguns jogadores do Peixe:

– Kaio Jorge mas é um jogador muito interessante, pois é um centroavante que não fica parado, se movimenta. Isso funciona bem em um time veloz. O Soteldo é um driblador muito forte, mas ia se encaixar em outro time? O Marinho não funcionou no Grêmio. São realidades que talvez só o Santos consiga proporcionar – completou.

O jornalista falou sobre o que esperar da final decidida em jogo único.

– O vencedor será quem tiver menos erros. Aí o Palmeiras leva alguma vantagem porque é mais sólido. O time do Santos sai muito para o jogo, é mais inventivo, se arrisca mais. O Palmeiras é mais conservador, controla o adversário. Agora, por mais que o Palmeiras tenha mais elenco, o Santos consegue mudar também. O Cuca mudou o time, fez 1 a 0 sobre o São Paulo. Só na hora a gente vai ver – afirmou.

