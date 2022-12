“Tiraram meu orgulho”, lamenta Halilhodzic, ex-técnico do Marrocos

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/12/2022 - 13:42 Compartilhe

O treinador franco-bósnio Vahid Halilhodzic manifestou sua dor após o terem demitido do cargo de técnico da seleção do Marrocos no verão passado (do hemisfério norte) e o terem privado de participar da Copa do Mundo do Catar, onde os ‘Leões do Atlas’ brilharam.





“Eles tiraram meu orgulho. Não posso esquecer, nem perdoá-los. Porque deveria ter sido a despedida da minha carreira de treinador”, disse Halilhodzic, de 70 anos, ao portal de informações croata tportal.hr.

O Marrocos, comandado por Walid Regragui, se tornou a primeira seleção africana a chegar às semifinais de uma Copa do Mundo, eliminando Espanha e Portugal, entre outros. Os Leões do Atlas terminaram em quarto lugar depois de perder para a Croácia.

Halilodzic declarou que nem sequer a homenagem que seu sucessor lhe prestou “conseguiu curar sua amargura”.





No cargo desde 2019, o ex-técnico do PSG deixou de treinar a seleção marroquina em agosto por causa de seu conflito com o astro Hakim Ziyech, que havia sido excluído da equipe por “problemas disciplinares”.

A Real Federação Marroquina de Futebol (FRMF) evocou na época uma separação “amigável” devido a “divergências de pontos de vista sobre a preparação dos Leões do Atlas”.

