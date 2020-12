“Tiraram foto da minha bunda”, diz Isa Penna sobre assédio na Alesp

A deputada estadual Isa Penna (PSOL-SP) foi destaque no noticiário dos últimos dias, após assédio sofrido na última quinta-feira em uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). Na ocasião, ela foi apalpada pelo deputado Fernando Cury (Cidadania-SP) enquanto falava com o presidente da Alesp, Cauê Macris (PSDB-SP).

Em entrevista ao UOL, ela comentou o episódio e relatou que já foi vítima de vários episódios de assédio na Alesp. “Para você ter uma ideia, na Câmara Municipal tiraram foto da minha bunda e ficaram circulando em grupo de homens. Já perguntaram o meu preço”, disse ela na entrevista.

Na entrevista, Isa Penna queixou-se ainda da falta de apoio da classe política. “”A imprensa está me ligando muito, mas até agora nenhuma autoridade achou que era um caso que merecesse um telefonema, um pronunciamento. E isso mostra pra mim o valor que a vida das mulheres tem pra esses políticos”, disse.

Cury afastado

Após a repercussão do caso, o deputado Fernando Cury foi afastado do Cidadania por decisão da direção do partido. Isa Penna registrou um boletim de ocorrência contra Cury e também entrou com uma representação. No entanto, ela diz não esperar muito da Alesp. “Nunca vi um deputado sequer sofrer uma sanção”, contou Isa, que já foi vítima de assédio outras vezes. “O espaço do parlamento é um espaço absolutamente violento. O assédio cotidiano”, afirmou.

Fernando Cury afirmou durante a sessão desta quinta-feira, 17, que está “constrangido” e “triste” e se desculpou pelo que chamou de “abraço”. “Gostaria de frisar que não houve, de forma alguma, tentativa de assédio, de importunação sexual ou qualquer outra coisa”, afirmou. “Eu nunca ia fazer isso na frente de 100 deputados”.

