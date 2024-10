Grupo educacional Tiradentes migra para nuvem AWS com apoio da SoftwareOne

Redaçãoi Redação https://istoe.com.br/autor/redacao/ 17/10/2024 - 19:55 Para compartilhar:

O Grupo educacional Tiradentes, com forte presença no Nordeste, migrou sua infraestrutura para a nuvem da AWS. O projeto foi concluído em cinco meses e, segundo a empresa, resultou em uma operação mais segura e escalável. O projeto também teve participação da SoftwareOne, que atuou como consultoria e fornecedora de soluções de tecnologia.

Além da migração para a nuvem, AWS e SoftwareOne apresentaram uma proposta que contemplava benefícios estratégicos para a Universidade e Centro Universitário Tiradentes (Unit), como o oferecimento de cursos da AWS Academy, que capacitam alunos e professores com certificações gratuitas em tecnologia AWS, e a implementação de um laboratório de Alexa no Tiradentes Innovation Center.

No pós-migração, as organizações trabalharão no desenvolvimento de novas soluções, como a IA generativa, que poderá ser aplicada em frentes como como acessibilidade dos alunos, avaliações e evasão escolar.