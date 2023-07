Tiradentes (MG) é eleita um dos melhores roteiros do mundo

A valorização dos roteiros e cidades brasileiras em relação à Europa é um desafio complexo. É claro que a Europa é berço de civilizações milenares, com um legado cultural e arquitetônico magnífico, o que naturalmente atrai a atenção de turistas do mundo todo. Mas o Brasil possui riquezas naturais e culturais com rica mistura de influências indígenas e africanas que transparecem em sua história, arquitetura, festas tradicionais, danças folclóricas, culinária saborosa e expressões artísticas únicas.

O problema é que o país ainda enfrenta estereótipos e desinformações que podem afetar sua reputação como destino turístico. Questões como segurança pública, burocracia e infraestrutura podem ser obstáculos para os turistas que consideram viajar por aqui. Mas o Brasil é uma ode à beleza e merece reconhecimento.

Para quem não conhece a plataforma TripAdvisor, talvez uma das maiores do mundo no momento, é um site que divulga opinião de turistas do mundo todo e é usado como consulta e também como ferramenta de comparação e reserva de excursões, hotéis e restaurantes para cerca de 460 milhões de pessoas no mês. A plataforma possui a premiação anual “Traveller’s Choice Best of the Best”, que aponta os circuitos, cidades, hotéis e restaurantes mais bem avaliados pelos usuários.

A cidade de Tiradentes, que fica localizada no estado de Minas Gerais, distante 190 km da capital Belo Horizonte e 160 km de Ouro Preto, foi a única representante brasileira entre os 25 destinos eleitos. Além de Paris e Roma, a cidade mineira aparece na mesma lista que uma excursão particular ao Taj Mahal, em Nova Délhi, e o passeio a pé em Florença, na Itália.

O roteiro é o “Walking Tour Becos de Tiradentes” e foi classificado como 5 estrelas no TripAdvisor, com mais de 700 avaliações, todas classificadas como ‘excelente’. A caminhada dura cerca de 2h30 e promove uma imersão histórica cultural pelo percurso dos becos, bosques e principais igrejas da cidade, integrante do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes.

É como um mergulho nos bastidores da história da cidade. Tiradentes é toda interligada por becos e é através deles que se descobre como foi o processo de formação da cidade, da organização e segregação das irmandades religiosas, conflitos sociais e políticos, escravidão e toda a riqueza da arte e arquitetura. É uma experiência para quem busca vivenciar uma imersão na identidade cultural da cidade e do estado.

O destaque de Tiradentes é um reflexo da liderança mineira no turismo nacional.

Lembrando que Minas Gerais é o estado com maior crescimento das atividades turísticas, obtendo 24,3% de variação do volume, segundo o Índice de Atividades Turísticas (Iatur), do IBGE. (Fonte: O Tempo).

Além do roteiro premiado, a cidade também conta com o Festival Cultura e Gastronomia que este ano ocorre entre os dias 18 e 27 de agosto. Conforme a plataforma Fartura Brasil, organizadora do festival, a expectativa para este ano é de levar cerca de 60 mil turistas à cidade histórica. A cada edição, dezenas de restaurantes da cidade são convidados a integrar a programação e se mobilizam para receber o público, criando pratos exclusivos, menus e receitas especiais. Em paralelo, o festival também oferece diversos workshops e outras atrações.

