Tiquinho Soares pede desculpas e evita falar em permanência no Botafogo: ‘Como prometer?’

Além de não conseguir o título do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ficou fora do G-4 e perdeu o direito de entrar na fase de grupos da Copa Libertadores. Após a derrota para o Internacional, por 3 a 1, no Beira-Rio, o atacante Tiquinho Soares pediu desculpas à torcida e, como porta-voz do elenco, assumiu a responsabilidade pela queda de produção do time. O artilheiro, visivelmente abalado, garantiu que o clube vai se recuperar da situação.

“Quero pedir desculpas ao torcedor, que não merecia isso. É uma situação bem difícil, acho que ninguém nunca viu. Estamos muito abalados. Vivemos momentos legais, sonhamos bastante porque nós acreditávamos. Mas passo uma mensagem em nome do grupo: foi um grupo de homens e guerreiros. Toda responsabilidade do que aconteceu é nossa. Tem muita gente falando besteira, mas somos humildes e tem muitos homens aqui. É muito difícil, mas o Botafogo vai se recuperar”, disse o atacante.

O atleta foi perguntado se a indireta era para Diego Costa, que tinha afirmado que o ‘clima de oba-oba’ da torcida quando o Botafogo liderava com folga influenciou o grupo. Tiquinho amenizou e disse que “cada um interpreta as palavras como deseja”.

Questionado sobre sua sequência no clube, Tiquinho evitou fazer promessas, mas garantiu estar feliz no clube. “Como vou prometer (permanência)? Não sei o que vai acontecer, mas quem ficar aqui vai honrar a camisa, tenho certeza. Estou muito feliz de fazer parte desse grande clube. Como falei, grupo de homens.”

Tiquinho Soares foi o grande nome do Botafogo no bom momento do time, no primeiro turno. Foi artilheiro isolado boa parte do campeonato e acabou como vice-artilheiro ao lado de Luis Suárez, com 17 gols. Paulinho, do Atlético-MG, foi o artilheiro com 20 gols.

O Botafogo terminou o Brasileirão em quinto lugar com 64 pontos. Foram 18 vitórias, dez empates e dez derrotas. Marcou 58 gols e sofreu 37. Como ficou fora do G-4, precisará disputar a fase preliminar da Copa Libertadores da América, antecipando sua estreia na competição em mais de um mês.

