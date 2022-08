Da Redação 11/08/2022 - 22:00 Compartilhe

Onda, avalanche e vulcão. Além de serem fenômenos da natureza, esses três têm outra coisa em comum: são tipos de orgasmos femininos.

+ 7 fatores que podem deixar seu orgasmo mais intenso

+ 9 tipos de orgasmo feminino e como chegar lá

Os três tipos de orgasmos foram catalogados por um estudo conduzido pela marca de sex toys Lioness e publicado pelo “The Journal of Sexual Medicine”. Na pesquisa, foram utilizados dados coletados por um vibrador com biofeedback. Entenda com informações do “IFL Science”.

A pesquisa

Para a pesquisa, 54 mulheres utilizaram o vibrador Lioness, que coleta dados vitais durante a masturbação. Para isso, o aparelho possui sensores e instrumentos que detectam pressão e temperatura, além de um giroscópio e um acelerômetro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lioness (@lionesshealth)

No estudo, a equipe de pesquisa descreve: “As mulheres foram instruídas a se autoestimularem até um orgasmo e, então, desligarem a unidade dois minutos após o orgasmo ser atingido.” Segundo os registros, “isso permitiu que um avaliador cego determinasse quando os orgasmos ocorreram e observasse o tipo de mudanças nas contrações do assoalho pélvico que precederam e seguiram cada orgasmo”

3 tipos de orgasmos femininos descritos pela ciência

De acordo com a Lioness, os três tipos de orgasmos femininos encontrados foram:

A onda

“Uma breve explosão de contrações pélvicas que foram precedidas por um ‘ritmo arrastado’ de tensão e relaxamento do assoalho pélvico”. Trata-se do tipo de orgasmo mais experimentado por mulheres (26 das 54).

O vulcão

“Orgasmo precedido por tensões ascendentes do assoalho pélvico”. Também foi descrito como uma tensão crescente dos músculos à medida que o prazer se intensifica, seguida por um grande relaxamento. 11 das 54 mulheres experimentaram o orgasmo vulcão.

A avalanche

“Altas contrações do assoalho pélvico mantidas durante a autoestimulação, mas um perfil de contração descendente durante e após o orgasmo”. Relatado também como um tremor corporal seguido de uma “explosão” em orgasmo e por espasmos repetidos até o descanso dos músculos. 17 das 54 mulheres relataram o orgasmo avalanche.

Ainda segundo a Lioness, não é impossível que mulheres experimentem mais de um tipo desses orgasmos. No entanto, em anos de estudos, os pesquisadores ainda não se depararam com uma mulher que possa mudar seus padrões de orgasmo.