Tios idosos de ex-Chiquitita são assassinados no Espírito Santo

A ex-Chiquitita Renata Del Bianco, 39 anos, usou o seu perfil no Instagram para lamentar o assassinato dos tios idosos, Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, e Cacilda Vetoraci Duarte, de 77, que moravam em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Eles foram mortos a facadas na terça-feira, 8.

A influenciadora digital, que fez parte do elenco da primeira versão da novela do SBT na pele de Vivi, apareceu nos vídeos chorando e relatando que não poderá comparecer à despedida de seus entes queridos.

Nas redes sociais, ela agradeceu o carinho dos seguidores: “Passando para agradecer as mensagens de conforto nesse momento difícil. Meu coração está em Cachoeiro de Itapemirim. Meus pais foram para lá e eu fiquei aqui com a Aurora, meu bebezinho e os animais”, afirmou a atriz, que mora em São Paulo com os filhos Arthur, de 2 meses, e Aurora, de 6 anos.

Segundo a Quem, os idosos eram sogros do prefeito da cidade e donos do Hotel Duarte há mais de 30 anos. Eles foram mortos dentro do estabelecimento, onde também moravam.

Ainda de acordo com a publicação, as investigações da Polícia Civil apontam que o caso é tratado como crime premeditado. Isso porque, após o assassinato do casal, o hotel foi revirado, roubaram pertences e os dois cães da família também foram mortos.

Um homem, de 38 anos, e uma mulher, de 36, foram presos por duplo homicídio e autuados por latrocínio (roubo seguido de morte) e crime contra o meio ambiente (morte dos cães).