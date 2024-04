‘Tio Paulo’: empréstimo seria para reforma de garagem onde o idoso ficava; entenda a história

Mauro Balhessai Mauro Balhessa https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 22/04/2024 - 12:30 Para compartilhar:

O caso da mulher que levou o tio morto para uma agência bancária com o intuito de sacar um empréstimo, e que teve grande repercussão na última semana, ganhou novos desdobramentos.

O último foi que os R$ 17 mil solicitados teriam como destino a reforma da garagem onde Paulo Roberto Braga, 68, ficava. O idoso não conseguia subir as escadas, como alega a defesa da sobrinha, conforme divulgado pelo Fantástico, da TV Globo, neste domingo, 21, e confirmado pela ISTOÉ.

As imagens da reportagem exibem um quarto improvisado, sem piso, com paredes sem reboco, uma cama, um vaso sanitário solto, uma estante pequena e uma mesa de plástico.

“O empréstimo era para uso do seu Paulo e para a reforma, inclusive, do espaço que precisava, uma vez que ele não conseguia mais se locomover para poder subir”, explica Ana Carla de Souza Correa, advogada de Érika de Souza Vieira Nunes.

Isolamento em penitenciária

Outra novidade no caso é que a defesa de Érica solicitou à Justiça do Rio um pedido para que a mulher fique em uma cela isolada na Penitenciária de Bangu.

Ana Carla afirma que houve represálias “pelas presas, devido ao clamor social. A gente solicitou, realmente, o resguardo dela”.

A sobrinha de Paulo foi indiciada por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver.

O que aconteceu na agência?

Érika, que diz ser sobrinha de Paulo, alegou que ele era cliente da agência e que havia um empréstimo pré-aprovado no nome dele. Os vigilantes do local permitiram a entrada do idoso na cadeira de rodas.

A mulher levou ele até uma funcionária no guichê e explicou a situação. Para concluir o processo de sacar o empréstimo, era necessário a assinatura de documentos. Érika passou a conversar com o cadáver e, nesse momento, os atendentes da agência notaram que havia algo de errado.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e constatou a morte do idoso. Érika acabou sendo presa em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver e levada à 34ª DP (Delegacia de Polícia) Bangu.

O que diz o delegado?

Em entrevista ao Repórter Brasil Tarde, da TV Brasil, o delegado Fábio Luiz disse que o esclarecimento sobre se o idoso chegou morto à agência ou morreu dentro do local não deve alterar o crime investigado.

“Isso interfere pouco na investigação. O próprio vídeo deixa claro para quem está vendo, por imagem, que aquela pessoa está morta. Imagine ela que não apenas está vendo, e está vendo e tocando. Só de ela ter dado continuidade, mesmo com ele morto, isso já configura os crimes pelos quais ela vai responder”, completou.

O delegado destacou que saber se o idoso entrou vivo ou morto na agência serve para trazer mais informações à investigação, “mas mudar o crime em si, não muda”.

A defesa

A advogada Ana Carla de Souza Correa, que representa Érika de Souza, alegou que o idoso estava vivo quando chegou ao banco, e que sua cliente estava com o estado emocional abalado e sob efeito de remédios.

“A senhora Érika faz um tratamento psicológico, toma remédios controlados. Fez tratamento bariátrico e precisa de tratamento psicológico”, disse a advogada, ao afirmar que a cliente tem um laudo psiquiátrico.

A defesa disse acreditar que Érika estava em surto no momento em que entrou na agência bancária. “Ela estava visivelmente alterada”, completou.

Em depoimento à Polícia Civil, a mulher disse que foi ao banco levada por um motorista de aplicativo.