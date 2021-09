Tio de paquistanesa desaparecida na Itália nega assassinato

PARIS, 29 SET (ANSA) – O tio da jovem paquistanesa Saman Abbas, desaparecida desde 30 de abril em Novellara, na região da Emilia-Romagna, após recusar um casamento arranjado, negou que tenha sido responsável pela morte da sobrinha e recusou a extradição para a Itália.

“É tudo falso. Alguém me viu?”, disse Danish Hasnain ao juiz do Tribunal de Recurso em Paris, cidade onde foi detido no último dia 22 de setembro a pedido das autoridades italianas.

Hasnain, considerado o “mentor” do plano de sequestro, ocultação de cadáver e assassinato, foi notificado do pedido de extradição para a Itália durante a audiência.

Segundo ele, o pai de Abbas, Shabbar Shaheen, o acusou injustamente e, portanto, não deve ser extraditado para a Itália para enfrentar as acusações pelo suposto assassinato.

“Eu não entendo como esse mandato surgiu no nível da Interpol. O pai da minha sobrinha me acusa, é a palavra dele contra a minha.

Ninguém me viu cometer o crime”, afirmou o tio da jovem, recusando sua extradição para a Itália.

Desta forma, o Tribunal de Recurso de Paris, o órgão judicial responsável por decidir sobre os pedidos de extradição, marcou uma segunda audiência para o próximo dia 20 de outubro.

Logo depois, Hasnain foi algemado novamente e transportado para a prisão de Fresnes, ao sul de Paris. Ele está detido lá há uma semana após sua prisão no Val d’Oise e é um dos cinco membros da família da paquistanesa que estão sob investigação pelo alegado crime de honra.

Recentemente, a ministra da Justiça da Itália, Marta Cartabia, assinou também um pedido de extradição ao Paquistão dos pais de Abbas, Nazia e Shabbar, ambos investigados pelo assassinato da filha no fim de abril.

Os genitores estão na lista de criminosos foragidos da Interpol e da Europol, assim como um primo, identificado como Nomanhulaq.

Todos fugiram da Itália depois que ela desapareceu e estão sendo procurados pela justiça.

Outro primo, Ikram Ijaz, foi preso em relação ao caso na França em maio e está preso na Itália. Os investigadores acham que Hasnain é o homem que realmente matou Saman.

Em depoimento à justiça, o irmão mais novo da jovem disse aos promotores que acredita que Hasnain estrangulou Saman até a morte. O corpo da garota ainda não foi encontrado. (ANSA)







