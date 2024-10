Tio de Pablo Marçal recebe 32 votos para vereador e fica como suplente no interior de Goiás

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/10/2024 - 20:23 Para compartilhar:

O tio do candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB), Edson Marçal (Podemos), que ficou conhecido como “Tio Edson”, recebeu 32 votos para vereador na cidade de Mozarlândia, a 302 quilômetros de Goiânia, no interior de Goiás. Com essa quantidade de votos, ficou como suplente de vereador. A Câmara Municipal tem nove cadeiras.

O primeiro vereador suplente, de uma lista de 30, conseguiu o feito com 303 votos, enquanto o último teve apenas dois votos. O vereador mais votado da cidade de 14.750 habitantes, segundo o Censo 2022 do IBGE, teve 782 votos, enquanto o nono teve 208 votos. A cidade registrou 9.254 votos válidos.

O candidato de 71 anos ficou conhecido após o ex-coach ficar bravo por ele ter falado sobre o sobrinho com a imprensa e afirmou que não gravaria um vídeo em apoio à candidatura do tio, pedido do próprio candidato a vereador.

O caso ocorreu durante o debate RedeTV, em 17 de setembro. Após a pergunta de uma jornalista, que citou que o tio de Marçal disse em entrevista que o sobrinho “é muito inteligente”, mas que “não concorda com esse jeito dele de bater nos outros”, o candidato mandou o tio “se virar”.

“Meu tio Edson, que me pediu para gravar vídeo, não vai ganhar vídeo. Se vire para se eleger aí no interior de Goiás. ‘Faz o M’ aí, já que mandou isso para a repórter”, afirmou Marçal durante a resposta.