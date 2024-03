Tio de Kate Middleton é o primeiro eliminado do Big Brother inglês

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/03/2024 - 11:05 Para compartilhar:

Gary Goldsmith, de 58 anos, tio da princesa de Gales, Kate Middleton, foi o primeiro eliminado da nova temporada do Big Brother inglês com celebridades, o Celebrity Big Brother UK.

A eliminação trouxe alívio para a família real, que temia que segredos da realeza britânica fossem revelados em rede nacional pelo participante. O tio de Kate Middleton ficou apenas cinco dias no programa e foi eliminado ao enfrentar no paredão Lauren Simon, conhecida pelo reality ‘The Real Housewives of Cheshire’.

“Eu me diverti muito, entrei com uma agenda e consegui em cinco dias. Não me considero uma celebridade, apenas sou parente de alguém que é uma grande celebridade”, disse o empresário milionário após a saída do Big Brother.

Durante a breve estadia no programa, Gary Goldsmith comentou sobre seu apelido de família ser “tio mau”. Ele também chegou a demonstrar apoio ao ex-presidente do Estados Unidos Donald Trump, afirmando que o republicando torna “o mundo um lugar mais seguro”.

