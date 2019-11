Tino Marcos vira ‘freelancer’ e perde salário de R$ 130 mil

Em julho deste ano, Tino Marcos anunciou que tiraria uma “licença” de suas funções no Esporte da TV Globo por seis meses. Período em que não receberia salário, até sua volta, prevista para janeiro de 2020. O repórter voltará de fato a emissora no início do ano que vem, mas com mudanças em seu contrato.

De acordo com o colunista Leo Dias, do UOL, Tino passará a ser freelancer com algumas regalias. O repórter passará a receber por trabalhos feitos, não entrará em escala de plantões e nem precisará dar expediente na redação.

Tino Marcos trabalhava no esquema de CLT, com carteira assinada e salário que girava em torno de 130 e 150 mil reais por mês. Ainda segundo Leo Dias, o repórter não receberá mais essa quantia, mas manterá alguns benefícios, como plano de saúde.

A decisão da TV Globo atingiu a todos os profissionais do departamento de Esporte que tinham salário acima dos 100 mil reais. Marcos Uchoa foi outro que tirou a “licença de seis meses” e também fará parte desse novo esquema.