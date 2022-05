Tino Marcos revela que presenciou ex-Seleção Brasileira usando cocaína Ex-repórter da Globo participou do 'The Noite', talk show do SBT, nesta segunda-feira

O ex-repórter da Globo Tino Marcos revelou nesta segunda-feira em participação no ‘The Noite’, talk show do SBT, que já flagrou um ex-jogador da Seleção Brasileira usando cocaína durante um momento de folga da cobertura de jogos do Brasil.





– Já vi um jogador cheirando cocaína. Um jogador do Brasil. Eu entrei em um bar onde os jogadores estavam. Eu estava de folga naquela noite. Ai no momento que fui no banheiro a cabine não estava bem fechada. Ai eu entrei e… ops… o cara me olhou. Eu recuei e não revelei para ninguém.



+ Tino Marcos revela motivo da saída da Globo

O apresentador Danilo Gentili brincou com Tino e afirmou que o jogador teria passado momentos de aflição após o flagra, com medo de ter seu nome revelado. O jornalista afirmou que após o flagra ele conversou com o atleta sobre o tema.

– Eu fiquei bastante (chocado), nunca esperava isso durante uma competição do Brasil. Depois ele me agradeceu. Eu não revelei isso para ninguém na época. Ele percebeu isso e me disse que fui um cara “muito 10”. Depois ele teve outros problemas na carreira – completou.

+ Globo x SBT por direitos de transmissão: relembre os embates entre as emissoras

Tino relembrou toda a carreira na TV durante o programa e revelou ainda qual o treinador mais pegava no pé dele durante o trabalho.

– Vanderlei Luxemburgo. Nunca tive nada contra ele, mas ele achava que eu tinha. Ele dizia que, com ele, eu só usava caneta vermelha, para escrever críticas. Aconteceu um episódio na época que uma ex-assessora me procurou para fazer uma denuncia contra ele. Eu ouvi o próprio Vanderlei, mas com o afastamento dele da Seleção ele achou que eu tinha colaborado – contou.

E MAIS:

E MAIS: