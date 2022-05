Tino Marcos afirma que já flagrou jogador brasileiro cheirando cocaína

Convidado do programa ‘The Noite com Danilo Gentili’, do SBT, o ex-Globo Tino Marcos declarou que já flagrou um jogador brasileiro cheirando cocaína no banheiro de um bar. As informações são do UOL.

“Eu vi um jogador cheirando cocaína. Jogador do Brasil. Eu estava em um bar, em que os jogadores também estavam — eles estavam de folga naquela noite. Em um momento que eu fui no banheiro, a cabine não estava bem fechada. Quando entrei, o cara me olhou e ficou com os olhos grandes. Recuei”, revelou.





“Fiquei bastante [chocado]. Nunca imaginava isso em uma grande competição no Brasil. Ele me agradeceu depois. Eu não revelei isso para ninguém na época, foi uma coisa muito contida. Ele percebeu e falou: ‘Você foi um cara muito 10, obrigado’. Ele teve muitos problemas na carreira depois”, completou.