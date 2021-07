Tinga comemora vitória que deixa o Fortaleza no G-4 do Brasileirão Lateral elogiou seus companheiros e espera que os triunfos permaneçam para que o Leão continue em alta

O Fortaleza conseguiu um bom resultado no encerramento da 11ª rodada do Brasileirão ao bater o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão.

Além do triunfo como mandante, o Tricolor comemorou a entrada do time no G-4, onde lhe dá o direito de sonhar com uma vaga na Libertadores.

Após o confronto, o lateral Tinga não escondeu a sua felicidade pelo feito e espera que o Fortaleza mantenha o padrão para ficar sempre no topo.

‘Importante estar no G-4. Nosso objetivo é sempre a permanência primeiro, mas a gente quer continuar. É jogo a jogo. Tem trabalhar muito, não tem nada ganho, tem de continuar trabalhando cada vez mais. Importante ter descanso agora. Faz tempo que a gente não descansa uma semana inteira. Vai dar tempo para recuperar todo mundo para estar afiado sábado contra o São Paulo’, afirmou ao Premiere.

