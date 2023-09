Tinder revela incrível nível de assinatura ‘VIP’ de R$ 2.500 por mês

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 25/09/2023 - 1:35 Compartilhe

O Tinder revelou um serviço de assinatura exclusivo de US$ 500 por mês (aproximadamente R$ 2500, no câmbio atual) para os usuários mais ativos do aplicativo de namoro, que terão acesso a recursos como pesquisa “VIP”, correspondência e conversação.

O Tinder Select, que foi inicialmente lançado em 2017 como um nível gratuito e somente para convidados, voltado para “celebridades”, agora custará US$ 6.000 por ano por seus serviços.

O novo nível pay-for-play foi oferecido a menos de 1% dos usuários do Tinder, segundo a empresa.

A assinatura do Tinder Select é um dos quatro níveis pagos que o aplicativo oferece, com preços a partir de R$ 18,99 por mês.

Sabemos que existe um subconjunto de usuários altamente engajados e ativos que priorizam maneiras mais eficazes e eficientes de encontrar conexões e, por isso, realizamos testes extensivos e feedback com esse público nos últimos meses para desenvolver uma oferta completamente nova”, disse Tinder. O diretor de produtos, Mark Van Ryswyk, disse.

Em julho do ano passado, a controladora do Tinder, Match Group, adquiriu o The League, um aplicativo de namoro exclusivo “com uma base de membros selecionada e focada em combinar usuários voltados para a carreira que procuram um relacionamento sério”, em um negócio avaliado em cerca de US$ 30 milhões.

O sucesso da The League, que oferece um plano VIP que cobra US$ 1.000 por semana, supostamente inspirou o Match Group a lançar um novo nível exclusivo para “usuários altamente interessados” do Tinder.

Raya, outro aplicativo voltado para celebridades e solteiros famosos, oferece vários planos que cobram entre US$ 10 por mês e US$ 350 por ano.

Gary Swidler, presidente do Match Group, cujo portfólio também inclui o aplicativo de namoro Hinge, bem como sites como OKCupid e Match.com, disse em uma reunião de negócios no início deste mês que o Tinder Select deverá atrair “uma quantidade relativamente pequena de novos pagadores.

No entanto, a empresa prevê que aumentará as receitas, que desaceleraram nos últimos meses.

O Match Group disse que o número de assinantes de seus aplicativos de namoro caiu em cada um dos últimos três trimestres, embora a receita média por usuário tenha crescido ano após ano. O preço das ações da empresa caiu quase 15% desde o ano passado.

