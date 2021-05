Tinder lança ferramenta para barrar tentativa de assédio no aplicativo

O Tinder anunciou o lançamento de uma ferramenta voltada para diminuir o assédio dentro do aplicativo. O recurso, chamado de “Você tem certeza?”, procura reduzir o envio de mensagens inadequadas dentro do chat. A função vai utilizar inteligência artificial para identificar e bloquear palavras ofensivas enviadas pelos usuários.

A nova ferramenta exibe um aviso na tela no momento em que o sistema identifica uma linguagem inapropriada no chat, sinalizando o remetente de que algo naquele texto pode soar ofensivo. De acordo com o TechTudo, o alerta tem como objetivo causar reflexão no indivíduo antes que ele envie a mensagem.

Segundo a empresa, durante os primeiros 30 dias de testes realizados com a função, os usuários que visualizaram o alerta tiveram uma probabilidade menor de serem denunciados pelo uso de mensagens inadequadas.

“Os primeiros resultados desses recursos nos mostram que a intervenção feita da maneira certa pode ser realmente significativa na mudança de comportamento e na construção de uma comunidade na qual todos sentem que podem ser quem realmente são”, contou Tracey Breeden, chefe de segurança e defesa social do Match Group, empresa controladora do Tinder.

De acordo com o Tinder, o recurso foi construído com base em relatos de membros, e que o sistema continuará em constante evolução, aprendendo novos termos e expressões considerados inadequados. “Palavras são tão poderosas quanto ações, e hoje estamos assumindo uma posição ainda mais forte de que o assédio não tem lugar no Tinder”, acrescentou Tracey.

Até agora, o “Você tem certeza?” está disponível apenas nos Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, Reino Unido e Irlanda. O Tinder informou que nos próximos meses a nova funcionalidade será habilitada em outros países.

Veja também