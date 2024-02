Tinder exigirá selfies de vídeo para verificar identificação de usuários

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 21/02/2024 - 2:01 Para compartilhar:

O Tinder disse na terça-feira que planeja expandir seus requisitos de verificação de identidade, incluindo um que pede aos usuários que enviem uma selfie em vídeo, à medida que a criminalidade em aplicativos de namoro aumenta e a inteligência artificial torna mais difícil dizer quem é real.

O aplicativo de namoro mais popular do mundo disse que os novos recursos, com lançamento previsto para os EUA, Reino Unido, México e Brasil nas próximas semanas e meses, exigirão que os usuários enviem uma carteira de motorista ou passaporte válido , além do vídeo selfie, para para obter uma marca de verificação azul.

Em resposta, o novo sistema verifica a data de nascimento e se o rosto no vídeo corresponde às fotos do perfil e ao documento de identidade.

O Tinder disse que testou com sucesso o processo na Austrália e na Nova Zelândia, onde usuários recém-verificados obtiveram 67% mais correspondências do que aqueles que optaram por não participar.

Uma unidade do Match Group, Tinder, disse que testou o recurso pela primeira vez no Japão em 2019, mas um aumento no crime de data recentemente tornou o lançamento da tecnologia mais urgente.

Quase 70.000 indivíduos revelaram ter sido vítimas de um golpe romântico em 2022, com perdas financeiras registradas atingindo US$ 1,3 bilhão, de acordo com a Federal Trade Commission . Dezenove por cento dos golpes começaram em aplicativos de namoro, disse a agência.

Em Janeiro, a Embaixada dos EUA na Colômbia alertou os viajantes sobre um aumento nos incidentes em que criminosos exploram plataformas de encontros online para atrair vítimas.

“Numerosos cidadãos norte-americanos na Colômbia foram drogados, roubados e até mortos pelos seus acompanhantes colombianos”, informou a embaixada. “Um número crescente de cidadãos dos EUA foi atraído para bares, hotéis e restaurantes através de aplicativos como o Tinder.”

Em resposta, o Tinder notificou seus usuários: “lembre-se de examinar seus pares, reunir-se em locais públicos e compartilhar planos com pessoas em quem você confia. Se algo parecer errado, você pode encerrar o encontro.

Em 2019, um subcomitê da Câmara dos EUA investigou o Tinder por falta de salvaguardas que impedissem o registro de menores no aplicativo. O Tinder aumentou seu limite de idade de 13 para 18 anos em 2016.

No entanto, o aplicativo ainda pede aos usuários que insiram suas datas de nascimento manualmente, sem mais provas, de acordo com o The Atlantic .

