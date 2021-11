Tina Turner processa sósia por ser ‘muito similar a ela’

Tina Turner está processando Dorothea ‘Coco’ Fletcher, que é sósia da cantora, por ser “muito similar a ela”. O processo movido pelos representantes legais da artista de 81 anos tem como alvo os organizadores de uma série de espetáculos protagonizados por Fletcher na Alemanha em homenagem a Turner.

Segundo o jornal britânico The Times, os advogados de Turner dizem que o material de divulgação do espetáculo ‘Simply the Best’, protagonizado por Fletcher, que tem 31 anos, podem levar pessoas a acharem que o show será da própria Turner.

O processo foi movido pelo representantes de Turner no ano passado. Eles saíram vitoriosos de um primeiro julgamento após uma corte de Colônia determinar que o material protagonizado por Fletcher poderia ser considerado enganoso. No entanto, os advogados da Cofo Entertainment, responsável pelos shows, recorreram e o caso foi parar na Justiça Federal alemã.

Os representantes da Cofo Entertainment dizem que a imagem não é tão idêntica a ponto de confundir o público. Um advogado da empresa afirmou em entrevista à imprensa internacional: “Apenas uma pessoa cronicamente estúpida faria uma interpretação tão superficial a ponto de confundir as duas”.

