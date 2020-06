Timo Werner está cada vez mais perto do Chelsea, diz imprensa inglesa

O Chelsea estaria perto de finalizar a contratação do atacante alemão Timo Werner (do RB Leipzig), de 24 anos, informaram várias mídias britânicas nesta quinta-feira.

Embora inicialmente o Liverpool parecesse ser o favorito para assinar com Werner, o Chelsea teria sido o primeiro clube a concordar em pagar a cláusula de rescisão do alemão, estimada em cerca de 60 milhões de euros.

Se essa transferência for confirmada, será uma jogada ousada do clube de Stamford Bridge, dez dias antes do término dessa cláusula em 15 de junho e dois dias antes do tão esperado retorno da Premier League.

Werner, que também joga pela seleção alemã, já marcou 31 gols pelo Leipzig nesta temporada em todas as competições, incluindo 25 em 29 jogos na Bundesliga.

O Chelsea já anunciou a contratação de Hakim Ziyech, ponta marroquino do Ajax.

jdg/dlo/dep/aam